Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı derbide gözler on numaralara çevrildi. Her iki takımın da kozu 'Portekizce' konuşan yıldızlar olacak. Siyah-Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen ve geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray galibiyetinde şık bir golle dikkat çeken Portekizli Rafa Silva, tüm kulvarda 16 gol 12 asistle oynayarak takımını adeta sırtında taşıdı.

Devre arasında Al-Nassr'dan kadroya katılan ve sonradan açılan Anderson Talisca; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek. Ligde 10 gol 5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken, 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı... İkili mücadele, pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa Silva, Anderson Talisca'nın önünde geldi.