Spor

Derbinin kazananı Galatasaray

Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 19. dakikada serbest vuruştan Chang Jang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler de 41. dakikada Staskova'nın serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe ArsaVev, 46. dakikada Staskova'nın golüyle maçta 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip ise 88. dakikada Demehin'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Hemen ardından Manga'nın 90. dakikada attığı golle Galatasaray GAİN yeniden öne geçti ve karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe ArsaVev, bu skorla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligdeki 22. galibiyetini yaşayan Galatasaray GAİN ise puanını 67'ye yükseltti.

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Sabri Sarıoğlu ile Tuncay Şanlı, kale arkasında derbiyi beraber izledi.

