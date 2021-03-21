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Spor

Derbinin VAR'ı belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

DHA21 Mart 2021 Pazar 12:13 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 12:13
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Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atandığını duyurdu. Derbide AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok'un görev yapacağı kaydedildi.

Süper Lig 'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi Suat Arslanboğa olacak.

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