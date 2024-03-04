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Spor

Derbinin yıldızı Fernando Muslera

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera Beşiktaş derbisinde yaptığı kritik kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

4 Mart 2024 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Derbinin yıldızı Fernando Muslera
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Yaşı ilerliyor, 'yeni kaleci lazım' deniyor ama Fernando Muslera, en kritik anlarda yine Aslan'ı ayakta tutan en önemli faktör olmaya devam ediyor. Hafta içerisinde kupada teknik direktör Okan Buruk tarafından dinlendirilen ve eksikliği çok ciddi şekilde hissedilen Uruguaylı file bekçisi, dün derbide yeniden kaleye döndü.

Bir kez daha takımı için ne kadar kritik bir role sahip olduğunu ispatlayan başarılı eldiven, Ghezzal'in net pozisyonunda devleşti. Masuaku'nun füzesinde tuttuğu yerle tehlikeye izin vermedi. Yan topları kusursuz geçiren Muslera, derbideki performansıyla bir kez daha taraftarı mest etti.

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