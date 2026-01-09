İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Derbiye fırtına engeli! TFF, Galatasaray-Fenerbahçe maçının saatini değiştirdi

Dev derbinin saati fırtına nedeniyle değişti. TFF, Galatasaray - Fenerbahçe maçının hava şartlarından dolayı 18:45'e alındığını açıkladı. İşte detaylar...

9 Ocak 2026 Cuma 16:13
Derbiye fırtına engeli! TFF, Galatasaray-Fenerbahçe maçının saatini değiştirdi
TFF, Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için saat değişikliğine gitti.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."

