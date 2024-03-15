Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda genel olarak başa baş sonuçlar aldı.

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ



Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

BU SEZON SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ



Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇLAR VE SONUÇLAR



Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: