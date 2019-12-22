İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
Spor

‘Derbiyi kazanmamız şart’

Beşiktalı yıldız Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe derbisine kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Star Spor22.12.2019  00:47 - Güncelleme: 22.12.2019  00:47

BEŞİKTAŞLI Oğuzhan Özyakup, ligde son dönemde iyi bir seri yakaladıklarına dikkat çekerken, “Son maçta Yeni Malatya karşısında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak bir haftalık aradan sonra yeniden galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Fenerbahçe de bizim gibi kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Derbinin Kadıköy’de olması bizim için handikap gibi görünse de biz böyle maçları çok oynadık. Sahaya çıkıp tribünlere kulağımızı kapatacağız. Beşiktaş ruhu ile sahada elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz. Kazanarak, zirvedeki rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi
Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta
İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.