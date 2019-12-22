‘Derbiyi kazanmamız şart’

Star Spor 22.12.2019 00:47 - Güncelleme: 22.12.2019 00:47

BEŞİKTAŞLI Oğuzhan Özyakup, ligde son dönemde iyi bir seri yakaladıklarına dikkat çekerken, “Son maçta Yeni Malatya karşısında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak bir haftalık aradan sonra yeniden galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Fenerbahçe de bizim gibi kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Derbinin Kadıköy’de olması bizim için handikap gibi görünse de biz böyle maçları çok oynadık. Sahaya çıkıp tribünlere kulağımızı kapatacağız. Beşiktaş ruhu ile sahada elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz. Kazanarak, zirvedeki rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.