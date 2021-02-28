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Spor

Derby County-Nottingham Forest derbisi sonrası Colin Kazım'a ırkçı saldırı

ingiltere Championship Ligi'nde oynanan Derby County - Nottingham Forest derbisi sonrasında milli futbolcu Colin Kazım'a sosyal medya üzerinden hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılarda bulunuldu.

28 Şubat 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 00:03
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Büyük bir yerel derbi olan Derby-Nottingham maçı sonrası sosyal medya üzerinden Colin Kazım'a hem siyahi hem de Türk olduğu için ırkçı saldırılarda bulunuldu.

Deneyimli futbolcuya zenci ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan Paki ifadeleri kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında da büyük bir habere dönüştü.

Colin Kazım durumdan çok etkilenen çocuklarının neden diye sorması ve bu durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün.

Yaşananların ardından başta Derby Külubü ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım'a destek mesajları gönderdi.

DERBY COUNTY AÇIKLAMA YAYINLADI

Derby County Futbol Kulübü, "Oyuncularımızdan biri Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz." açıklaması yayınladı.

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