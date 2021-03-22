Derin Toparlak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:05

Bakırköy Ata Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2019'da Büyükler Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Derin Toparlak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 19-21 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda da 4 kategoride Türkiye şampiyonu olurken, 1500 metredeki performansıyla bu yılın dünyadaki en iyi derecesine imza attı.

Havuz apneasında (nefessiz yüzme) dünya rekortmeni olan milli sporcu, hem havuz apneası hem de paletli yüzmede dünya şampiyonu olmak istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derin Toparlak, "Bu sene Dünya ŞampiyonasıInda altın madalya kazanarak, ülkemize bir gurur daha yaşatmak istiyorum. Bunun için de çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun antrenörü Canberk Babaoğlu ise Derin ile 5 yıldır çalıştıklarını vurgulayarak, "Uzun süreli planlamamızla Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak büyük gurur yaşadık. Şimdiki amacımız yine bu branşta bir ilki yaşatıp, hem paletli yüzme hem de havuz apneasında dünya şampiyonu olmak. Görkemli bir şekilde bayrağımızı dalgalandırmak için milletimizin dualarını bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül de sporcu ve antrenörlerinin hem kendilerine hem de tüm ülkeye büyük bir gurur yaşatacağına inandığını aktardı.