DeRozan-Chicago Bulls görüşmelerinde problem

Chicago Bulls ve DeMar DeRozan'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde "bazı engellere takıldıkları" iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania, sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Bulls ve DeRozan'ın, şu anda "birden fazla konuda ayrı düştüğünü" açıkladı.

Bulls'un sezona Oklahoma City Thunder'a karşı mağlubiyet alarak başlamasının yanı sıra takım içinde gerginlikler olduğuna dair söylentilerin çıkmasıyla, DeRozan'ın ekibin gelecekte hangi yöne gideceğini merak ettiği bildirildi.

Charania'ya göre kontrat görüşmeleri, hem yıl hem de maaş miktarı açısından ortada buluşulmaması nedeniyle bazı engellerle karşılaşmış durumda:

"Bir süredir kontratını uzatma hakkında konuşuyorlardı, ancak bana tarafların şu anda yıl ve maaş miktarı gibi birçok alanda ayrı fikirlerde oldukları söylendi. DeMar DeRozan, Bulls takımının nereye doğru gittiğini görmek istiyor. Sezona 0-1 başladılar ve maçtan sonra oyuncularla toplantı yaptılar. Yeni bir yıla böyle başlanmaz. DeRozan bunun nereye varacağını görmek istiyor."

34 yaşındaki oyuncu, şu anda üç yıllığı 81,9 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunuyor.