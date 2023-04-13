DeRozan'ın maç kazandıran kızı Diar, Miami maçına gelmeyecek

DeRozan, geçtiğimiz gece Bulls'un Toronto Raptors'a karşı aldığı 109- 105'lik galibiyette pota arkasında attığı çığlıklarla Raptors ekibinin serbest atış performansını olumsuz şekilde etkileyen kızı Diar'ın, bu Cuma South Beach'te olmayacağını açıkladı.

Diar'ın attığı çığlıklardan etkilenmiş olduğu görülen Raptors ekibi, 36 kez gittiği serbest atış çizgisinden yalnızca 18 isabet bulabilmişti.

DeRozan, kızının Toronto'daki play-in maçında gelip Bulls'u desteklemekte oldukça israrcı olduğunu belirtti:

"Kızım geçen gün okuldan çıkarken beni aradı ve 'Baba, Toronto maçına gelebilir miyim?' diye sordu. Çocukken tüm Toronto maçlarına gelirdi ve okulu olduğu için neredeyse hayır diyecektim. Ama çok ısrarcı oldu. Desteklemeye gelme konusunda çok kararlıydı ve ben de 'Pekala, okulu bir gün asıp gelebilirsin' dedim. İyi ki de demişim. Bu galibiyet için ona kesinlikle borçluyum."

2022-23 normal sezonu boyunca serbest atış yüzdesinde 17. sırada yer alan Toronto, Scotia Bank Arena'da kaçırdığı 18 serbest atışla, Los Angeles Lakers'ın 1969 NBA Finalleri'nin 7. maçında 19 faul atışı kaçırmasından bu yana bir eleme maçında en çok serbest atış kaçıran takım oldu.