İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3331
  • EURO
    21,3559
  • ALTIN
    1259.37
  • BIST100
    5175.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • DeRozan'ın maç kazandıran kızı Diar, Miami maçına gelmeyecek
Spor

DeRozan'ın maç kazandıran kızı Diar, Miami maçına gelmeyecek

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, kızı Diar'ın Bulls'un Miami Heat ile oynayacağı play-in turnuvası maçına katılmayacağını söyledi.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
DeRozan'ın maç kazandıran kızı Diar, Miami maçına gelmeyecek
ABONE OL

DeRozan, geçtiğimiz gece Bulls'un Toronto Raptors'a karşı aldığı 109- 105'lik galibiyette pota arkasında attığı çığlıklarla Raptors ekibinin serbest atış performansını olumsuz şekilde etkileyen kızı Diar'ın, bu Cuma South Beach'te olmayacağını açıkladı.

Diar'ın attığı çığlıklardan etkilenmiş olduğu görülen Raptors ekibi, 36 kez gittiği serbest atış çizgisinden yalnızca 18 isabet bulabilmişti.

DeRozan, kızının Toronto'daki play-in maçında gelip Bulls'u desteklemekte oldukça israrcı olduğunu belirtti:

"Kızım geçen gün okuldan çıkarken beni aradı ve 'Baba, Toronto maçına gelebilir miyim?' diye sordu. Çocukken tüm Toronto maçlarına gelirdi ve okulu olduğu için neredeyse hayır diyecektim. Ama çok ısrarcı oldu. Desteklemeye gelme konusunda çok kararlıydı ve ben de 'Pekala, okulu bir gün asıp gelebilirsin' dedim. İyi ki de demişim. Bu galibiyet için ona kesinlikle borçluyum."

2022-23 normal sezonu boyunca serbest atış yüzdesinde 17. sırada yer alan Toronto, Scotia Bank Arena'da kaçırdığı 18 serbest atışla, Los Angeles Lakers'ın 1969 NBA Finalleri'nin 7. maçında 19 faul atışı kaçırmasından bu yana bir eleme maçında en çok serbest atış kaçıran takım oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.