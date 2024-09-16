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Spor

Derrick Köhn'den muhteşem başlangıç! Sonradan oyuna girdi galibiyet golünü attı

Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn, ilk maçın attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Ayrıca oyuncu takımı adına maçın yıldızı seçildi.

16 Eylül 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Derrick Köhn'den muhteşem başlangıç! Sonradan oyuna girdi galibiyet golünü attı
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Bundesliga'nın 3. hafta maçında Werder Bremen deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. Derrick Köhn, Werder Bremen formasını ilk kez terletti.

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn, Mainz karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

DERRICK KÖHN GALİBİYETİ GETİRDİ

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Alman sol bek, 67'de oyuna girdikten 2 dakika sonra topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka Gol olmayınca Werder Bremen, Bundesliga'da sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

MAÇIN YILDIZI SEÇİLDİ

Öte yandan Derrick Köhn takımı adına maçın yıldızı seçildi.

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