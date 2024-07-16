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  • Derrick Köhn'e İtalyan kancası! 2 dev peşine düştü
Spor

Derrick Köhn'e İtalyan kancası! 2 dev peşine düştü

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn için 2 İtalyan devi düğmeye bastı. Sarı kırmızılıların kadro tutmak istediği oyuncu için iki kulüp yakın tarihte harekete geçmeyi planlıyor. İşte detaylar....

Akşam16 Temmuz 2024 Salı 09:06 - Güncelleme:
Derrick Köhn'e İtalyan kancası! 2 dev peşine düştü
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn, gösterdiği performansla İtalyan takımlarının dikkatini çekti. Serie A ekipleri Milan ve Torino, 25 yaşındaki sol beki izleme listesine aldı. Milan, kadrosunda bulunan sol bek Theo Hernandez'in olası ayrılığında Köhn'ü transfer etmek için girişimlere başlayacak. Milan'ın aksine Torino ise kadroya dahil etmek istediği başarılı oyuncuyu ilk 11'e monte etmeyi düşünüyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Derrick Köhn'ün piyasa değeri 6 milyon euro. Galatasaray'ın ilgilere rağmen Köhn'ü bırakma niyetinin olmadığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılı takımın kış transfer döneminde 3.35 milyon euroya Hannover'den transfer ettiği Alman sol bek, 15 maçta forma giydi. Derrick Köhn bu süre içinde 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hannover'in transfer taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlandığı belirtilmişti. Sarı-Kırmızılılar bu iddiaları yalanlamıştı.

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