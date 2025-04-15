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Spor

Derrick Köhn'e yeni talip

Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Derrick Köhn, Bundesliga temsilcisinde aradığını bulamadı. Werder Bremen'in Derrick Köhn'ün opsiyonunu kullanmayacağı öne sürülürken Alman sol bekin yeni bir talibi çıktı.

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 23:22 - Güncelleme:
Derrick Köhn'e yeni talip
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Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e 5.125 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Derrick Köhn, Bundesliga temsilcisinde aradığını bulamadı.

Werder Bremen'in Derrick Köhn'ün opsiyonunu kullanmayacağı öne sürülürken Alman sol bekin sürpriz bir talibi çıktı.

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almadığı ifade edilen Derrick Köhn, Europa Calcio'nun haberine göre Udinese'nin kıskacında.

Udinese'yi çalıştıran Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in vatandaşı Derrick Köhn'ü istediği vurgulandı.

Werder Bremen ile ligde ve kupada 26 maça çıkan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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