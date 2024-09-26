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Spor

Derrick Rose'dan 35 yaşında emeklilik kararı

NBA'de son olarak Memphis Grizzlies forması giyen ABD'li basketbolcu Derrick Rose, 35 yaşında emeklilik kararı aldı.

IHA26 Eylül 2024 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Derrick Rose'dan 35 yaşında emeklilik kararı
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NBA'de birçok takımda forma giyen ve zaman zaman sakatlıklarla da uğraşan ABD'li basketbolcu Derrick Rose, emeklilik kararı aldı.

Rose, bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

NBA draftında 2008 yılında Chicago Bulls tarafından 1. tur 1. sıradan seçilen 35 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Bulls dışında New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks ve son olarak Memphis Grizzlies'te forma giydi.

ABD'li basketbolcu NBA'de toplam 723 karşılaşmaya çıkarken, 17.4 sayı, 5.2 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Derrick Rose, 2008-2009 sezonunda NBA'de yılın çaylağı olurken, 2010-2011 sezonunda da normal sezon MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. Başarılı oyuncu 3 kez de All-Star kadrosunda yer aldı.

Rose, ABD Milli Takımı ile 2010 ve 2014 yıllarında FIBA Dünya Kupası'nı kazandı.

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