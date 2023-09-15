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Spor

Derya Cebecioğlu, Japonya ekibine transfer oldu

22 yaşındaki milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer oldu.

AA15 Eylül 2023 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Derya Cebecioğlu, Japonya ekibine transfer oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kadrosunda yer alan Derya Cebecioğlu, Japonya ekibi Kurobe AquaFairies'e transfer oldu.

Japonya temsilcisinden yapılan açıklamada, son olarak VakıfBank'ta forma giyen 22 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kurobe AquaFairies'in sosyal medya hesabında açıklamalarına yer verilen Derya Cebecioğlu, "Şu an olimpiyat elemeleri için Japonya'dayım. Şimdiden enerjinizi hissediyorum. Japonya'da olduğum için mutluyum. En kısa sürede takım için mücadele etmek ve başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

  • Derya Cebecioğlu
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