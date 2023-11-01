İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3355
  • EURO
    29,8756
  • ALTIN
    1802.38
  • BIST100
    7528.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Deschamps: Messi, Ronaldo ya da Mbappe'den daha iyi değil
Spor

Deschamps: Messi, Ronaldo ya da Mbappe'den daha iyi değil

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 8. Ballon d'Or ödülünü kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ' Messi'nin, Cristiano Ronaldo'dan ya da daha genç olan Kylian Mbappe'den daha iyi olduğunu söylemek zor.' sözlerini sarf etti.

1 Kasım 2023 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Deschamps: Messi, Ronaldo ya da Mbappe'den daha iyi değil
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde 8. Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi için Didier Deschamps'tan flaş bir yorum geldi.

"TARİHİN EN İYİSİ DEĞİL"

Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Ballon d'Or ödülünü 8. kez kazanan Lionel Messi için flaş yorumlarda bulundu. 2022 yılında Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı attığı 2 golle beraber Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi bu kupanın kazanılmasıyla beraber 8. kez Ballon d'Or sahibi olmayı başardı.

Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kebul edilmesi ve ünlü özgeçmişine Dünya Kupası'nı da eklemesi bu iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak Didier Deschamps bu iddialara katılmıyor.

Lionel Messi'nin, Cristano Ronaldo veya Kylian Mbappe'den daha iyi olmadığını söyleyen Didier Deschamps şu açıklamayı yaptı:

"Arjantinliler, Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyisi olduğunu söylüyorlar. Lionel Messi onlardan biri ama Messi'nin, Cristiano Ronaldo'dan ya da daha genç olan Kylian Mbappe'den daha iyi olduğunu söylemek zor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.