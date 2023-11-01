Deschamps: Messi, Ronaldo ya da Mbappe'den daha iyi değil

Geçtiğimiz günlerde 8. Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi için Didier Deschamps'tan flaş bir yorum geldi.

"TARİHİN EN İYİSİ DEĞİL"

Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Ballon d'Or ödülünü 8. kez kazanan Lionel Messi için flaş yorumlarda bulundu. 2022 yılında Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı attığı 2 golle beraber Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi bu kupanın kazanılmasıyla beraber 8. kez Ballon d'Or sahibi olmayı başardı.

Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak kebul edilmesi ve ünlü özgeçmişine Dünya Kupası'nı da eklemesi bu iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak Didier Deschamps bu iddialara katılmıyor.

Lionel Messi'nin, Cristano Ronaldo veya Kylian Mbappe'den daha iyi olmadığını söyleyen Didier Deschamps şu açıklamayı yaptı:

"Arjantinliler, Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyisi olduğunu söylüyorlar. Lionel Messi onlardan biri ama Messi'nin, Cristiano Ronaldo'dan ya da daha genç olan Kylian Mbappe'den daha iyi olduğunu söylemek zor."