Desire Doue'den Lamine Yamal sorusuna dikkat çeken cevap: Ben daha iyiyim

Futbol dünyasında genç yıldızlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Bu kez sahneye çıkan isim, PSG formasıyla çıkış yapan Desire Doue oldu. Bir taraftarın "Sen mi daha iyisin, Lamine Yamal mı?" sorusuna ise hiç tereddüt etmeden "Benim!" yanıtını verdi.

Henüz 18 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona'nın geleceği olarak görülüyor. Sahadaki etkileyici ayak hareketleri ve oyunu okuma becerisiyle hayranlık uyandıran Yamal, şimdiden dünya futbolunun en çok konuşulan genç yıldızlarından biri.

Ancak Doue de boş durmadı. Geçtiğimiz sezon 61 maçta 16 gol ve 14 asist üreten genç oyuncu, takımıyla birlikte tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferine imza attı.

Yamal ise bu meydan okumaya henüz bir yanıt vermedi. Şu anda Barcelona ile birlikte Güney Kore'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.