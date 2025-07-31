İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5966
  • EURO
    46,6018
  • ALTIN
    4322.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Desire Doue'den Lamine Yamal sorusuna dikkat çeken cevap: Ben daha iyiyim
Spor

Desire Doue'den Lamine Yamal sorusuna dikkat çeken cevap: Ben daha iyiyim

Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal ile karşılaştırılan soruya PSG forması giyen Desire Doue 'Ben daha iyiyim' cevabını verdi.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Desire Doue'den Lamine Yamal sorusuna dikkat çeken cevap: Ben daha iyiyim
ABONE OL

Futbol dünyasında genç yıldızlar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Bu kez sahneye çıkan isim, PSG formasıyla çıkış yapan Desire Doue oldu. Bir taraftarın "Sen mi daha iyisin, Lamine Yamal mı?" sorusuna ise hiç tereddüt etmeden "Benim!" yanıtını verdi.

Henüz 18 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona'nın geleceği olarak görülüyor. Sahadaki etkileyici ayak hareketleri ve oyunu okuma becerisiyle hayranlık uyandıran Yamal, şimdiden dünya futbolunun en çok konuşulan genç yıldızlarından biri.

Ancak Doue de boş durmadı. Geçtiğimiz sezon 61 maçta 16 gol ve 14 asist üreten genç oyuncu, takımıyla birlikte tarihi bir Şampiyonlar Ligi zaferine imza attı.

Yamal ise bu meydan okumaya henüz bir yanıt vermedi. Şu anda Barcelona ile birlikte Güney Kore'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

  • Desire Doue
  • lamine yamal

ÖNERİLEN VİDEO

Tramvaya tutunup paten kaydı: Zevkli oluyor” dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.