İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5406
  • EURO
    45,501
  • ALTIN
    4309.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Desmond Bane eski takımı için konuştu: Zindan diye dalga geçiyorduk
Spor

Desmond Bane eski takımı için konuştu: Zindan diye dalga geçiyorduk

Orlando Magic'e takaslanan Desmond Bane, yeni takımının tesislerini överken eski kulübü Memphis Grizzlies'a tesislerini eleştirdi.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Desmond Bane eski takımı için konuştu: Zindan diye dalga geçiyorduk
ABONE OL

Orlando Magic'e takaslanan Desmond Bane, yeni takımının tesislerini överken eski kulübü Memphis Grizzlies'a göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Magic'in yeni antrenman tesisi AdventHealth Training Center hakkında konuşan Bane, Memphis'in tesislerini adeta "zindan"a benzetti:

"Memphis'te tek bir pencere bile yoktu. Biz orayla zindan deyip dalga geçiyorduk. Burası ise bambaşka. Dışarı çıkıp nefes alabiliyorsun, terasta yemek yiyebiliyorsun. İç-dış antrenman alanı, her şey var."

Bane, takas sürecinde Orlando'nun en çok gitmek istediği takımların başında geldiğini de belirtti.

Magic, Bane'i kadrosuna katmak için Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 2025 16. sıra hakkı, Phoenix Suns'ın 2026 birinci tur hakkı, 2028 ve 2030 birinci tur hakları ile 2029 pick swap vermişti.

Bane, geçen sezonu 19.2 sayı, 6.1 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla tamamladı. Kariyeri boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden %41'le isabet bulan Bane, Magic'in dış şut konusundaki eksikliğini kapatmayı hedefliyor.

  • Orlando Magic
  • Desmond Bane
  • Memphis Grizzlies

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.