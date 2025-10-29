İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin bahis oynadığına dair açıklamasının ardından gözler, futbol camiasının diğer üyelerine çevrildi. Alınan bilgilere göre hakemlerin yanı sıra 3 bin 700 futbolcu da soruşturma kapsamında. 5 yıl geriye dönük yapılan incelemeye göre sadece aktif isimler değil, yolu bahis olayıyla bir şekilde kesişen herkes inceleniyor. Bu incelemenin kapsamına giren kulüp yöneticileri, idarecileri, menajerler ve futbol ailesinin diğer bireyleri de var.

YURT DIŞI SİTELERİ DE TAKİPTE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son yayınladığı 2024-28 Stratejik Plan Rapor Özeti'ne göre 3876 profesyonel futbolcu var. Bunlardan 602'si Süper Lig, 637'si Birinci Lig'de oynuyor. Amatörlerde top koşturan oyuncu sayısı ise 290 bin. Aynı raporda TFF bünyesinde 6 bin 397 hakemin yer aldığı belirtiliyor. Ancak soruşturma kapsamının sadece profesyonel ligleri değil, amatörleri de kapsadığı belirtiliyor. MASAK ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan veriler inceleniyor. Dosya kapmasında çok sayıda kişinin tanık ve itirafçı olmak için müraccatta bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

AÇIKLANAMAYAN MAL VARLIĞI

Hakemlere yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin de önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı. Savcılık söz konusu bahis soruşturmasında hakemlerin beyan ettikleri mal varlıklarında açıklayamadıkları artışlar olması durumunda şüpheli sıfatıyla dosyada yer alacağını bildirdi. Ayrıca sadece hakemin değil yakın çevresinde bulunan akrabalarının da mal varlığında benzer açıklanamayan artışlar bulunması halinde şüpheli sayılacağı belirtiliyor. Benzer uygulamanın soruşturma kapsamındaki diğer kişilerde de yapılacağı iddia ediliyor.