0-0 berabere biten söz konusu maçta hiç şut çekilmemesi ve olağan dışı gelişmeler sonrası TFF, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası verildi. Futbol Federasyonu, bu gelişme sonrası 2025 yılının Nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık, tüm tarafl ar açısından dosyayı derinlemesine inceliyor. TFF'ye de resmi bilgiler dün geldi.