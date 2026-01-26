İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Detroit Pistons son 6 maçta 5 galibiyetini aldı

NBA'de Detroit Pistons sahasında konuk ettiği Sacramento Kings'i 139-116'lık skorla mağlup etti.

26 Ocak 2026 Pazartesi 10:42
Detroit Pistons son 6 maçta 5 galibiyetini aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons sahasında Sacramento Kings'i 139-116'lık skorla mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı ve 11 asist kaydederek "double-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Malik Monk 19 sayı, DeMar DeRozan ise 16 sayı attı.

CURRY, İLK 20'DE

Golden State Warriors deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendi.

Warriors'ta Stephen Curry, 26 sayı kaydederek NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında ilk 20 arasına girmeyi başardı ve 26 bin 397 sayı ile 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.

Üst üste 5. yenilgisini alan Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 32 sayı, 11 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

RAPTORS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Toronto Raptors, NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 103-101 mağlup etti.

Raptors'ta Immanuel Quickley, 23 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

NBA'de üst üste 117 maçta en az 20 sayı atan Shai Gilgeous-Alexander, 24 sayı kaydetti.

