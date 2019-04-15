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Dev derbi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının damga vurdu mücadele sonrasında tartışmalar devam ederken, Avrupa basını da derbiye geniş yer ayırdı. Fransız, İngiliz, Portekiz ve diğer ülkelerin gazeteleri derbi maçla ilgili manşetler attı. 
 
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe manşetten verdiği haberde, "Galatasaray şampiyonluk yarışında geri dönüş şansını kaybetti" ifadelerini kullandı. Gazete, sarı kırmızılıların Medipol Başakşehir'in kaybettiği haftada kazanamayarak fırsatı kaçırdığını belirtti. Portekiz'den A Bola Gazetesi ise, "Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Galatasaray'a çelme taktı" başlığıyla derbinin sonucunu takipçilerine duyurdu. 
 
"FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE GALATASARAY'ÍN UMUTLARINI SARSTI"
 
İngiliz BBC Gazetesi'nde yer alan haberde Fenerbahçe'nin ezeli rakibine şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşattığı belirtilirken, "Fenerbahçe, 10 kişiyle Galatasaray'ın şampiynluk umutlarını sarstı" ifadelerini kullandı. Hollanda basınından Voetbal ise derbideki hakem kararları nedeniyle Galatasaray cephesinin tepkisini öne çıkardı ve "Galatasaray derbideki hakem kararlarına öfkeli" başlığını attı. 
 
Şili basını ise Fenerbahçe'de forma giyen Mauricio Isla'yı öne çıkararak, "Isla'lı Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kaldı." ifadelerini kullandı.
 
İŞTE GAZETE MANŞETLERİ
 
"Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Galatasaray'a çelme taktı." (A Bola)
 
"Isla'lı Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kaldı." (Prensa Futbol)
 
"Fenerbahçe, Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında durdurdu." (Sport News)
 
"Galatasaray derbide hakem kararlarına öfkeli." (Voetbal)
 
"Galatasaray geri dönüş şansını kaybetti." (L'Equipe)
 
"Fenerbahçe 10 kişiyle Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını sarstı." (BBC)
 
(Futbol Arena)
 

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