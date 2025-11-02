İSTANBUL 21°C / 13°C
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
  • Haberler
  • Spor
  • Dev derbi golsüz bitti! Galatasaray ve Trabzonspor puanları bölüştü
Spor

Dev derbi golsüz bitti! Galatasaray ve Trabzonspor puanları bölüştü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı 0-0 berabere tamamlandı. Her iki takım da net pozisyonlardan yararlanamadı. İşte detaylar...

AKŞAM2 Kasım 2025 Pazar 09:00 - Güncelleme:
Icardi ve Abdülkerim, Galatasaray'da 100. maçına çıktı.

36'da Torreira, 77'de Sane ofsayta takıldı.

29'da Osimhen, 71'de Zubkov direği dövdü!..

Zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İki rakip de ilk 45 dakikayı sadece 1 isabetli şutla tamamladı. Galatasaray, Osimhen'le direği geçemedi. Torreira'nın golü ise ofsayta takıldı. Cim-Bom, rakibine oranla topa daha fazla sahip oldu. Aslan'ın 8 şut denemesine Bordo-Mavililer 3 şutla yanıt verdi. Trabzonspor, ilk yarının başında net pozisyonu değerlendiremedi. Daha baskılı oynayan Sarı kırmızılılar, birçok pozisyonu cömertçe harcadı. Son paslarda yapılan hatalar nedeniyle sonuç çıkmadı. Fırtına ise hızlı atakları iyi değerlendiremedi. Savunmayı öncelik haline getiren Trabzonspor, rakibine geçit vermedi. Son anlarda 10 kişi kalan Fırtına, hata yapmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

