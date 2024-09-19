Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Cimbom, burada oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ezeli rakibinin sahasında 10 puan aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 5 derbi şöyle:

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3