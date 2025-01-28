Dev derbi için yabancı hakem iddiası

Süper Lig'de 4 hafta sonra oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi için hakem tartışmaları şimdiden başladı. F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kritik maçlarda yabancı hakem talep ettiklerini dile getirdi. G.Saray cephesi ise bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Kamuoyunda derbinin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi isteniyor; ancak TFF'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi resmi bir girişimde de bulunulmadı.

2023 ve 2024 yıllarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçilen 44 yaşındaki Polonyalı hakem Szymon Marciniak, derbiyi yönetmeye sıcak bakıyor. Türk asıllı Hollandalı FIFA hakemi Serdar Gözübüyük de adaylar arasında yer alıyor. Mehmet Büyükekşi döneminde F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan Süper Kupa maçını Gözübüyük'ün yönetmesi için bir girişimde bulunulmuştu; ancak tecrübeli hakem gelen teklifi geri çevirmişti.