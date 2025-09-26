LaLiga'da sezona 6'da 6 yaparak başlayan Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 7. hafta maçında yarın ezeli rakibi Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak sansasyonel başlangıcını sürdürmek isteyen Real, müsabakaya sakatlıkları süren Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger'den yoksun çıkacak.

Omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan Jude Bellingham ise son oynanan Espanyol ve Levante maçlarında kısa da olsa süre almaya başladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Bellingham'ın geri dönüşünün ardından Arda Güler'i ilk 11'den kesip kesmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Atletico Madrid maçı öncesi İspanyol çalıştırıcı bu konudaki kararını verdi.

El Nacional'in haberine göre; Alonso, Bellingham ile şahsen görüştü ve kendisine bu zorlu müsabakada yedek olacağını bildirdi.

Haberde, Xabi Alonso'nun yüzde 100 hazır olmayan İngiliz futbolcuyu oynatmanın risk olacağını düşündüğü ve yüksek tempoda geçmesi beklenen derbide Jude Bellingham'ı yedek soyundurmaya karar verdiği belirtildi.

"Arda Güler tartışmasız statüsünü koruyacak" ifadelerinin yer aldığı haber detayında, Türk futbolcunun Bellingham'ın yokluğunda bir kez daha ilk 11'de olacağı vurgulandı.

Arda'nın orta sahada Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye eşlik edeceği, boştaki diğer formanın ise büyük ihtimalle Franco Mastantuono'ya ait olacağı ileri sürüldü.