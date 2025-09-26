İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5687
  • EURO
    48,5938
  • ALTIN
    4998.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev derbi öncesi Arda Güler gelişmesi! ''Tartışmasız'' diyerek duyurdular
Spor

Dev derbi öncesi Arda Güler gelişmesi! ''Tartışmasız'' diyerek duyurdular

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sezona iyi başlayan milli yıldızın, Bellingham'ın dönüşü sonrası ilk 11'deki yerini kaybedebileceği konuşuluyordu. Ancak İspanyol basını, yarınki Atletico derbisi öncesi Arda için 'Tartışmasız' manşetini attı. İşte ayrıntılar…

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Dev derbi öncesi Arda Güler gelişmesi! ''Tartışmasız'' diyerek duyurdular
ABONE OL

LaLiga'da sezona 6'da 6 yaparak başlayan Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 7. hafta maçında yarın ezeli rakibi Atletico Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak sansasyonel başlangıcını sürdürmek isteyen Real, müsabakaya sakatlıkları süren Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger'den yoksun çıkacak.

Omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan Jude Bellingham ise son oynanan Espanyol ve Levante maçlarında kısa da olsa süre almaya başladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Bellingham'ın geri dönüşünün ardından Arda Güler'i ilk 11'den kesip kesmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Atletico Madrid maçı öncesi İspanyol çalıştırıcı bu konudaki kararını verdi.

El Nacional'in haberine göre; Alonso, Bellingham ile şahsen görüştü ve kendisine bu zorlu müsabakada yedek olacağını bildirdi.

Haberde, Xabi Alonso'nun yüzde 100 hazır olmayan İngiliz futbolcuyu oynatmanın risk olacağını düşündüğü ve yüksek tempoda geçmesi beklenen derbide Jude Bellingham'ı yedek soyundurmaya karar verdiği belirtildi.

"Arda Güler tartışmasız statüsünü koruyacak" ifadelerinin yer aldığı haber detayında, Türk futbolcunun Bellingham'ın yokluğunda bir kez daha ilk 11'de olacağı vurgulandı.

Arda'nın orta sahada Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye eşlik edeceği, boştaki diğer formanın ise büyük ihtimalle Franco Mastantuono'ya ait olacağı ileri sürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.