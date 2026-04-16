Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hayati bir önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ediyor. 26 Nisan'da oynanacak dev maç öncesi en çok merak edilen konu, derbide yabancı bir hakemin görev alıp almayacağı...

Bu konuyla ilgili TFF cephesinden alınan son bilgilere göre; kritik karşılaşmayı yabancı bir hakemin yönetme ihtimali zor. Son yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında yabancı hakem konusunun hiç gündeme gelmemesi, zorlu karşılaşmayı yerli bir hakemin yönetme olasılığını güçlendiriyor. TFF yetkilileri, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı hakem konusunda henüz bir başvuru yapmadığını da ifade ediyor.

HALİL UMUT MELER VE YASİN KOL

Peki, derbiyi kim yönetecek? Hayati karşılaşmada Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. İki takım arasında oynanan son maçı yöneten Meler, Süper Lig'de son olarak 5 Nisan'da oynanan Samsun-Konya maçında görev aldı. Bu sezon büyük maçlarda sorumluluk alan Yasin Kol'un da derbiyi yönetme ihtimali oldukça güçlü. Kol, son olarak F.Bahçe-Beşiktaş maçında düdük çalmıştı. Meler'den önceki son 4 derbiyi Yasin Kol, Cihan Aydın, Vincic ve Atilla Karaoğlan yönetti. Derbi öncesi bugün açıklanacak hakem atamaları, 26 Nisan'daki dev randevuda kimin görev alacağını büyük ölçüde netleştirmiş olacak.