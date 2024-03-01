Dev derbi öncesi ilginç istatistik! Beşiktaş'ın bileği evinde bükülmüyor

Beşiktaş ve Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanacak derbi mücadelesine sayılı saatler kalırken iki takım arasında oynanacak karşılaşma öncesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Kara Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı dikkat çekti.

Siyah-Beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray ile ligde 7 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılara yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 14 gole karşılık filelerinde ise 4 gol gördü. Kartal, söz konusu süreçteki tek beraberliğini de yeni statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

10 MAÇTA 2 YENİLGİ

Kara Kartal, ligde Galatasaray'ı ağırladığı son 10 mücadelenin sadece 2'sinden mağlup ayrıldı. 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 2-1 Galatasaray lehine karşılaşma devam ederken, sahaya çok sayıda taraftarın girmesi sonucu TFF, maçı 3-0 Cim Bom'un lehine tescil etmişti. 2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK

Üst üste gelen iyi sonuçlar camiayı fazlasıyla havaya soktu. Galatasaray derbisi öncesinde ise Siyah-Beyazlı oyunculara tam destek verilecek. Beşiktaşlı futbolseverler, bugünkü antrenmanda takımlarına destek olacak. Ayrıca derbiden zaferle dönülmesi halinde Beşiktaşlı oyunculara da prim verilmesi bekleniyor.