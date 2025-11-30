Süper Lig'de nefesler tutuldu. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek.

Ligde sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 9 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Heyecanla beklenen maç öncesinde iki takımdaki son durum da belli oldu.

EV SAHİBİ FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

KANARYA'DA SON DURUM

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Sarı-lacivertliler 4'ü Avrupa'da olmak üzere son 11 resmi maçta sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

2 FUTBOLCU BELİRSİZ

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puan topladı.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

ASLAN DERBİYE HAZIR

Galatasaray'da da Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.

3 YILDIZ ANTRENMANDA YER ALDI

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

G.SARAY'DA EKSİKLER

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol kariyerinde ilk kez bu derbide görev alacak.

404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 403 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 543 golüne, Aslan 502 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 8'si lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere sona erdi.