Spor

Dev derbide sinirler gerildi! Orkun Kökçü atıldı Sergen Yalçın çıldırdı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sinirler gerildi. Alvarez'in bileğine basan Orkun Kökçü 26. dakikada VAR uyarısıyla oyundan atıldı. Kararın ardından Sergen Yalçın çileden çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM3 Kasım 2025 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Dev derbide sinirler gerildi! Orkun Kökçü atıldı Sergen Yalçın çıldırdı
Futbol şöleniyle başlayan dev derbi, maçın ilk yarısında yaşananlarla tarihe geçti. 26. dakikada orta sahada Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in bileğine basan Orkun Kökçü için VAR'dan çağrı geldi. Milli futbolcu Orkun'un sarısı iptal edildi ve direkt kırmızı kartla atıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise bu karardan sonra çılgına döndü. Fenerbahçe cephesine yönelik kartların es geçildiğini düşünen Yalçın, Orkun'un atılmasıyla öfke patlaması yaşadı ve sahaya girip hakemin üstüne yürüdü. Deneyimli teknik adam, şişeleri de tekmeledi, yardımcıları onu sakinleştirmeye çalıştı. Siyah-Beyazlılar 2 liderini ilk yarıda kaybetti.

"TEDESCO'YA SARI ÇIKTI!"

Beşiktaş cephesinde öfkenin fitilini ateşleyen olay maçın başlarında yaşandı. Fenerbahçe'nin stoperi Oosterwolde'nin Beşiktaş yarı sahasında yaptığı faulde hakem uyarıyla yetindi. Futbolcular, tribünler ve Beşiktaş teknik ekibi çılgına döndü. Dakikalar sonra ise Orkun'un Alvarez'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkınca olanlar oldu... Beşiktaş'ın başında F.Bahçe'ye karşı hiç kaybetmeyen Yalçın, 1683 gün sonra aldığı yenilgiyi tribünden seyretti. Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz maç sonu yaptığı açıklamada, "Hocamız sahaya girdi hemen kırmızı gördü. Tedesco da girdi, 'Sarı verdim' dedi. Bize niye kırmızı!" diye konuştu.

