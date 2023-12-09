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Spor

Dev derbide tartışılan penaltı pozisyonu!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tartışılan bir penaltı pozisyonu verildi. İşte detaylar...

9 Aralık 2023 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Dev derbide tartışılan penaltı pozisyonu!
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaştığı derbi maçının 21. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan tarafından penaltı verildi. Cenk Tosun'un ceza sahası içine girdiği pozisyonda Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydın, golcü oyuncuya müdahalede bulundu.

Pozisyon sonrası penaltı kararı veren ve ardından sarı kart gösteren hakeme Beşiktaşlı oyuncular kırmızı kart için itiraz ederken, Fenerbahçeli futbolcular hakemden pozisyonu VAR'dan izlemesini istedi.

Yaptıkları itirazlar sonucunda Beşiktaş'ta Ante Rebic, Fenerbahçe'de Fred ve Edin Dzeko sarı kart gördü.

Daha sonra Alex Oxlade-Chamberlain penaltı atışında topu ağlara gönderdi.

Not: Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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