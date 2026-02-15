İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev derbinin ardından gündem oldu! İspanya'da manşetler Marco Asensio için atıldı
Spor

Dev derbinin ardından gündem oldu! İspanya'da manşetler Marco Asensio için atıldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 1 gol, 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Fenerbahçe'nin galibiyet golünü kaydeden Marco Asensio ülkesi İspanya'da manşetleri süsledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Şubat 2026 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Dev derbinin ardından gündem oldu! İspanya'da manşetler Marco Asensio için atıldı
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek zirve mücadelesini sürdürürken, sarı lacivertli takımın İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio 1 gol, 1 asistle müsabakaya damgasını vuran isim oldu. Asensio'nun performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA ASENSIO TARİHE ADINI YAZDIRACAK"

Marca gazetesi, "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü" başlığıyla verdiği haberinde İspanyol yıldızın bu sezonki başarısına değindi. Sarı lacivertli takımın 10 yıldan fazla süren şampiyonluk hasretine de vurgu yapılan haberde, "Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün (2-3) anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda ve Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak." ifadelerine yer verildi.

"90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ"

AS'ta Asensio'nun attığı golden sonra yaptığı matador sevincine dikkat çekildi ve "90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı" başlığı kullanıldı. Haberde "Marco Asensio Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi." yorumu yapıldı.

"ONANA'NIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ALTINDA GOL VE ASİST YAPTI"

Mundo Deportivo gazetesindeki haberde ise Asensio'nun İspanyol Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali masaya yatırıldı ve "Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı: Onana'nın şaşkın bakışları altında gol ve asist yaptı." başlığının ardından şu yorum yapıldı:

"Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı . 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından , Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?"

"FENERBAHÇE'NİN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ"

Infobae'de "Marco Asensio, Fenerbahçe'nin yükselişini sürdürdü" başlığını kullandığı haberde "Domenico Tedesco'nun takımının lideri İspanyol Marco Asensio, beraberliği bozan ve Fenerbahçe'ye Trabzonspor karşısında galibiyeti (2-3) getiren golü ve yaptığı asistle, Türkiye Ligi lideri Galatasaray'ı yakalama yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe için bir başka parlak maç daha oldu." ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.