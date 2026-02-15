Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek zirve mücadelesini sürdürürken, sarı lacivertli takımın İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio 1 gol, 1 asistle müsabakaya damgasını vuran isim oldu. Asensio'nun performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA ASENSIO TARİHE ADINI YAZDIRACAK"

Marca gazetesi, "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü" başlığıyla verdiği haberinde İspanyol yıldızın bu sezonki başarısına değindi. Sarı lacivertli takımın 10 yıldan fazla süren şampiyonluk hasretine de vurgu yapılan haberde, "Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün (2-3) anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda ve Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak." ifadelerine yer verildi.

"90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ"

AS'ta Asensio'nun attığı golden sonra yaptığı matador sevincine dikkat çekildi ve "90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı" başlığı kullanıldı. Haberde "Marco Asensio Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi." yorumu yapıldı.

"ONANA'NIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ALTINDA GOL VE ASİST YAPTI"

Mundo Deportivo gazetesindeki haberde ise Asensio'nun İspanyol Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali masaya yatırıldı ve "Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı: Onana'nın şaşkın bakışları altında gol ve asist yaptı." başlığının ardından şu yorum yapıldı:

"Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı . 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından , Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?"

"FENERBAHÇE'NİN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ"

Infobae'de "Marco Asensio, Fenerbahçe'nin yükselişini sürdürdü" başlığını kullandığı haberde "Domenico Tedesco'nun takımının lideri İspanyol Marco Asensio, beraberliği bozan ve Fenerbahçe'ye Trabzonspor karşısında galibiyeti (2-3) getiren golü ve yaptığı asistle, Türkiye Ligi lideri Galatasaray'ı yakalama yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe için bir başka parlak maç daha oldu." ifadelerine yer verdi.