Heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 0-0'lık skorla tamamlandı. Dünya basını, sahada futbol adına bir şeyin olmadığını vurguladı. Karşılaşma sonrası Jose Mourinho'nun kullandığı "Maymun" ifadesinin ardından çıkan kaos ele alındı.
İşte öne çıkan ifadeler;
Marca: "Türkiye'de büyük yangın. Derbide futbol yoktu."
The Sun: "Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılıkla suçladı."
Sky Sports: "Mourinho hakkında hukuki işlem uygulanabilir."
Daily Mail: "Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray taraftarlarına meşale atmasının ardından İstanbul derbisi durduruldu. Şiddetli olaylar sırasında 30 bin polis memuru görevdeydi."
Globo: "Tribünler ateşli, saha sessiz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beklentileri karşılamadı."
RTP: "Mourinho, Galatasaray karşısında kazanamadı, sinirleri gerildi."
Bolanarede: "Mourinho Türk hakeme yüklendi: 'Sen yönetseydin felaket olurdu!"
Corriere dello Sport: "Fenerbahçe bastırdı, Galatasaray direndi. Mourinho'nun farkı kapanmadı."
L'Equipe: "Lider Galatasaray, Fenerbahçe karşısında farkı korudu, fırsatlar kaçtı."
Foot Mercato: "30.000 polisin görev yaptığı ateşli derbi golsüz bitti.