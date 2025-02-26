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Spor

Dev derbinin etkileri devam ediyor! ''Tribünler ateşli, saha sessiz''

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç 0-0 berabere tamamlanırken müsabaka sonrası yaşanan polemikler dünya basınında geniş yer buldu. İşte dünya basınında dev derbinin yansımaları...

AKŞAM26 Şubat 2025 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Dev derbinin etkileri devam ediyor! ''Tribünler ateşli, saha sessiz''
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Heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 0-0'lık skorla tamamlandı. Dünya basını, sahada futbol adına bir şeyin olmadığını vurguladı. Karşılaşma sonrası Jose Mourinho'nun kullandığı "Maymun" ifadesinin ardından çıkan kaos ele alındı.

İşte öne çıkan ifadeler;

Marca: "Türkiye'de büyük yangın. Derbide futbol yoktu."

The Sun: "Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılıkla suçladı."

Sky Sports: "Mourinho hakkında hukuki işlem uygulanabilir."

Daily Mail: "Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray taraftarlarına meşale atmasının ardından İstanbul derbisi durduruldu. Şiddetli olaylar sırasında 30 bin polis memuru görevdeydi."

Globo: "Tribünler ateşli, saha sessiz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beklentileri karşılamadı."

RTP: "Mourinho, Galatasaray karşısında kazanamadı, sinirleri gerildi."

Bolanarede: "Mourinho Türk hakeme yüklendi: 'Sen yönetseydin felaket olurdu!"

Corriere dello Sport: "Fenerbahçe bastırdı, Galatasaray direndi. Mourinho'nun farkı kapanmadı."

L'Equipe: "Lider Galatasaray, Fenerbahçe karşısında farkı korudu, fırsatlar kaçtı."

Foot Mercato: "30.000 polisin görev yaptığı ateşli derbi golsüz bitti.

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