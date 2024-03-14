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  • Dev derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek
Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

TFF, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte detaylar...

IHA14 Mart 2024 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Dev derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Trabzonspor'un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi de Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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