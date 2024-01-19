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  • Dev derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek
Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta hakemleri duyuruldu. Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray derbisini hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. İşte detaylar...

19 Ocak 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Dev derbinin hakemi belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek
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Trendyol Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın pazar günü karşı karşıya geleceği derbi maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Pendikspor - Beşiktaş

Tugay Kaan Numanoğlu

Fenerbahçe - Samsunspor

Bahattin Şimşek

Kasımpaşa - Hatayspor

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Ümit Öztürk

Alanyaspor - Rizespor

Ali Şansalan

Adana Demirspor - Ankaragücü

Arda Kardeşler

Sivasspor - Gaziantep FK

Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor

Zorbay Küçük

Kayserispor - İstanbulspor

Cihan Aydın

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