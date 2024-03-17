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Spor

Dev derbinin kilidi Trezeguet ile Nicolas Pepe'de

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı derbide gözler son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyan Trezeguet ile Nicolas Pepe'nin üzerinde olacak.

17 Mart 2024 Pazar 11:55 - Güncelleme:
Dev derbinin kilidi Trezeguet ile Nicolas Pepe'de
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Trabzonspor'da geçen haftaki 5-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinde Trezeguet ile Nicolas Pepe'nin uyumlu performansı ve ön taraftaki bitiriciliği fark yaratmıştı.

Her iki oyuncu da birbirlerine asist yaparken, Trezeguet 70. dakikada, Pepe ise 75'te ağları havalandırmıştı. Abdullah Avcı, bu ikiliyi Fenerbahçe derbisinde de yakın oynatacak.

Özellikle Afrika Kupası'dan döndükten sonra çıktığı 8 maçta 5 gol atan Trezeguet çok formda. Avcı'nın sık sık rakip ceza sahasına girmesini istediği Trezeguet, Trabzonspor'un gizli forveti olacak.

Son iki lig maçında ağları havalandıran Pepe ise ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 3-2 kazanılan derbide de gol sevinci yaşamıştı.

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