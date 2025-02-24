Süper Lig'in 25. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İşte zirve yolundaki bu kritik maç öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeler...

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEKLER

1- Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

ÇAĞLAR VE DJIKU'NUN DURUMU

2 - İyileşen Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek. Djiku'nun forma giymesi durumunda Yusuf, kulübeye çekilecek.

LIVAKOVIC OYNAYACAK DURUMDA AMA...

3- Livakovic'in yokluğunda İrfan Can Eğribayat performansı ile güven verirken Hırvat kaleci, artık oynayacak durumda. Ancak Mourinho, İrfan Can ile maça başlama kararı aldı.

SİSTEMİ BOZMAYACAK

4- Mourinho, özellikle ligin ikinci yarısında vazgeçmediği 3-5-2 formasyonunu derbide de bozmayacak.

TADIC SAHADA, TALISCA KULÜBEDE

5- Forvet arkasında Tadic'in görev alması beklenirken Talisca ise kulübede olacak.

EN-NESYRI, GOL SÖZÜ VERDİ

6- En-Nesyri, derbi öncesi son idmanda neşeli tavırları ile dikkat çekerken takım arkadaşlarına gol sözü verdi.

MOURINHO'DAN ÖNLEM

7- Jose Mourinho, derbi planını şekillendirirken Lemina'lı orta saha kurgusuna çalışıyor... Deneyimli hoca, daha agresif bir orta sahayı karşılarında bulacaklarını düşünürken Galatasaray'ın 4'lü defans ile sahaya çıkacağını tahmin ediyor ve buna yönelik çalışıyor. Galatasaray'ın 4-3-3 sistemini analiz eden Portekizli teknik adam, Torreira, Lemina, Sara üçlüsüne karşılık Fred, Szymanski, Tadic ile yetinmeyecek. Deneyimli çalıştırıcı Oğuz Aydın'ın da destek vermesi için zaman zaman merkezleşmesini isteyecek.

AGRESİF BİR SAVUNMA PLANI

8- Jose Mourinho, agresif bir savunma planı oluşturdu.

SKRINIAR, OSIMHEN'İ TUTACAK

9- Skriniar, olabildiğince Victor Osimhen'e yakın oynayacak, hava toplarını bırakmayacak.

5 MİLYON EUROYA YAKIN PRİM

10- Fenerbahçe yönetimi, galibiyet gelirse oyuncularına 5 milyon euroya yakın prim dağıtacak.