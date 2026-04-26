Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışının iki aktörünün mücadelesinde nefesler bir kez daha tutulacak.

Ligde geride kalan 30 haftada 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 67 puanı olan Fenerbahçe ise derbiye ezeli rakibinin 4 puan gerisinde ikinci sırada çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 30. haftada deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmiş, Fenerbahçe ise sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

İki takım da geride kalan hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, uzatmaya giden maçın 120+2. dakikasında yediği golle kupaya veda ederken sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne normal sürede 2-0 mağlup olan Galatasaray da geçen sezon kazandığı kupadan elendi.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 505 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Süper derbi öncesi ev sahibi ekipte gözler Victor Osimhen'in üzerindeydi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Nijeryalı golcü, Türkiye Kupası'ndan elendikleri Gençlerbirliği maçında süre alarak hazır olduğunu gösterdi. Osimhen'in derbide forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'ın kritik mücadele öncesi Yaser Asprilla dışında başka eksik oyuncusu bulunmazken kart sınırında olan Eren Elmalı, Roland Sallai ve Uğurcan Çakır derbide sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Konuk ekipte ise gözler Asensio'nun geri dönüşündeydi. Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve iki haftadır formasından uzak kalan Marco Asensio, derbi öncesi takımla çalıştı. İspanyol yıldızın kritik mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Sakatlıktan dönüş süreci devam eden Edson Alvarez'in ise derbide oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de kart sınırında olan Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi derbide sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasında cezalı olacaklar.

DERBİNİN DETAYLARI

Rams Park'ta oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol, ligin ilk yarısında iki takım arasındaki maçta da düdük çalmıştı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek süper derbi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Talisca