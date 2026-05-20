İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5871
  • EURO
    53,014
  • ALTIN
    6645.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev final öncesi taraftarlar, Beşiktaş Park'a geldi
Spor

Dev final öncesi taraftarlar, Beşiktaş Park'a geldi

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Aston Villa ve Freiburg taraftarları Beşiktaş Park çevresinde buluştu.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Dev final öncesi taraftarlar, Beşiktaş Park'a geldi
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi finalini tribünden takip edecek Aston Villa taraftarları Beşiktaş Park'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Aston Villalı taraftarlar da takımlarını Dolmabahçe'de destekleyecek. Beşiktaş Park etrafında toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 19.00 itibariyle tribünlere girmeye başladı.

FREİBURG TARAFTARLARI, BEŞİKTAŞ PARK'A GELDİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile karşılaşacak olan Freiburg'da Alman taraftarlar karşılaşmanın oynayacağı Beşiktaş Park'a geldi.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg, İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılama saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Freiburg taraftarları stada giriş yaptı. Gün boyunca Beşiktaş Meydanı ve stat çevresinde toplanan Alman taraftarlar, tezahüratlarla takımına destek oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.