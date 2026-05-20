Dev final öncesi taraftarlar, Beşiktaş Park'a geldi

UEFA Avrupa Ligi finalini tribünden takip edecek Aston Villa taraftarları Beşiktaş Park'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Aston Villalı taraftarlar da takımlarını Dolmabahçe'de destekleyecek. Beşiktaş Park etrafında toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 19.00 itibariyle tribünlere girmeye başladı.

FREİBURG TARAFTARLARI, BEŞİKTAŞ PARK'A GELDİ

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg, İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılama saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Freiburg taraftarları stada giriş yaptı. Gün boyunca Beşiktaş Meydanı ve stat çevresinde toplanan Alman taraftarlar, tezahüratlarla takımına destek oldu.