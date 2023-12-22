2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'nde, İngiltere temsilcisi Manchester City ile Brezilya'nın Fluminense takımı, başkent Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

Manchester City, henüz oyunun 40. saniyesinde Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere temsilcisi, 20. dakikada Nino'nun kendi kalesine attığı golle, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.

Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.

FELİPE MELO İLE KYLE WALKER BİRBİRİNE GİRDİ!

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Felipe Melo, Manchester City'li futbolcu Kyle Walker arasında sinirler gerildi.

İkili arasındaki kavgayı Manchester City ve Fluminense'li futbolcular yatıştırdı.