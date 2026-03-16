  • Dev kulübe büyük ceza! Transfer yasağı geldi
Dev kulübe büyük ceza! Transfer yasağı geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, geçmiş yıllara ait mali ihlaller nedeniyle para cezası aldı. Londra kulübüne ayrıca bir transfer dönemi yasağı verilirken, cezanın iki yıl süreyle askıya alındığı belirtildi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea FC, geçmiş yıllara ait mali ihlaller nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

The Athletic'in haberine göre; Premier League yönetimi, Londra kulübüne 10.75 milyon sterlin para cezası verdi ve 1 transfer dönemi transfer yasağı uyguladı.

Ancak söz konusu transfer yasağı iki yıl süreyle askıya alındı. Kulüp bu süre içinde yeni bir ihlal yapmazsa yasak yürürlüğe girmeyecek.

Soruşturma kapsamında, kulübün 2011–2018 yılları arasında bazı oyuncular ve aracılara yapılan ödemeleri futbol otoritelerine tam olarak bildirmediği tespit edildi. Ayrıca akademi oyuncularının kayıt süreçlerinde de kural ihlalleri bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle kulübe ayrıca 9 ay boyunca akademi oyuncusu transfer yasağı getirildi.

Kulübün mevcut yönetimi ise söz konusu ihlallerin büyük bölümünün önceki sahiplik dönemine ait olduğunu ve soruşturma sürecinde yetkililerle tam iş birliği yaptıklarını açıkladı.

