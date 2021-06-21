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Spor

Dev kulüp Çağlar Söyüncü'yü istiyor! Görüşmeler başladı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Çağlar Söyüncü'ye İngiliz devi Manchester United talip oldu. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester United, Real Madrid'den Raphael Varane'ı kadrosuna katamaması halinde Çağlar Söyüncü'ye yönelecek. İngiliz ekip Leicester ile Çağlar transferini görüşmeye hazır.

Star.com.tr21 Haziran 2021 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 22:13
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yle başarılı bir sezonu geride bırakan Çağlar Söyüncü için Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın devreye girdiği belirtildi. İngiliz basınından The Express'in haberine göre Manchester, Leicester ile Çağlar transferini görüşmeye hazır. 25 yaşındaki milli savunmacının Leicester formasıyla Premier Lig'de harika bir sezon geçirdiğini belirten gazete mücadeleci yapısı ve topa sahip olma girişimlerindeki aşırı coşkusuyla öne çıktığını belirtti. Çağlar'ın İngiltere'de kendisini kanıtladığını yazan gazete Manchester ekibinin Real Madrid'den Varane'ı kadrosuna katamaması halinde Çağlar'ı kadrosuna katmaya çalışacağını iddia etti.

3 SEZONDUR LEICESTER FORMASI GİYİYOR

Çağlar Söyüncü 2018 yılında Leicester City'ye transfer oldu ve son iki sezondur düzenli olarak forma giyiyor. Çağlar geçtiğimiz sezon 32 kez formasını giydiği Leicester City'de 1 gol atma başarısı gösterdi.

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