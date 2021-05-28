28 Mayıs 2021 Cuma 18:21 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:24

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta zafere büyük katkı sağlayan Fransız sağ bek Valentin Rosier, siyah-beyazlı taraftarların kalbini kazanmıştı. Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Rosier için Fransız kulüp Marsilya'nın devreye girdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'I İSTEDİĞİNİ İLETTİ AMA...



Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen Valentin Rosier, gelecek sezon siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini Sporting yönetimine bildirmişti. Fakat son yaşanan gelişme bütün planları bozdu. Rosier için son olarak Fransız kulüp Marsilya, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la resmi görüşmelere başladı ve ilk teklifini yaptı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Marsilya, Valentin Rosier için Sporting'e tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG'İ İKNA ETMEK ZORUNDA

Rosier'i gelecek sezon kadrosunda tutmak isteyen Beşiktaş, Marsilya'nın teklifinden yüksek bir bonservis teklifi yapacak ya da Sporting Lizbon'u farklı bir teklifle ikna etmeyi deneyecek.