İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Spor

Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de dev maç için nefesler tutuldu. 22. haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
Dev maç için nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, zirve yarışını sürdüren iki takımın mücadelesine sahne olacak... Topladığı 49 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 45 puana sahip 3. basamaktaki Trabzonspor'a konuk oluyor.

Ev sahibi Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe ise Trabzon deplasmanına 2 eksikle çıkacak... Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez zorlu deplasmanda yer alamayacaklar... Diğer yandan uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan ise 21 kişilik kadrodaki yerini aldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabetteki maçların 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.