Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, zirve yarışını sürdüren iki takımın mücadelesine sahne olacak... Topladığı 49 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 45 puana sahip 3. basamaktaki Trabzonspor'a konuk oluyor.

Ev sahibi Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Samsunspor maçında sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek. Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe ise Trabzon deplasmanına 2 eksikle çıkacak... Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez zorlu deplasmanda yer alamayacaklar... Diğer yandan uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan ise 21 kişilik kadrodaki yerini aldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabetteki maçların 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.