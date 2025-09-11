The Athletic'in haberine göre Manchester United'da kaleci tercihi konusunda pek de sürpriz olmayan bir gelişme yaşanabilir. Teknik direktör Ruben Amorim, Premier Lig'de hafta sonu oynanacak Manchester City maçında kalede Altay Bayındır'a görev vermeyi düşünüyor.

27 yaşındaki milli file bekçisi, bugüne kadar United'da fazla forma şansı bulamasa da, yeni sezonda Onana'dan eldivenleri devralmayı başardı.

Bu kapsamda United'ın yeni kalecisi Senne Lammens'in kadroda bulunmasına rağmen, Amorim'in Altay'a derbi maçta şans vermesi bekleniyor.