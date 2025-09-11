İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Dev maç öncesi duyurdular! Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, hafta sonu oynanacak Manchester City derbisinde kaleyi Altay Bayındır'a teslim etmeye hazırlanıyor.

11 Eylül 2025 Perşembe 08:04
Dev maç öncesi duyurdular! Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi
The Athletic'in haberine göre Manchester United'da kaleci tercihi konusunda pek de sürpriz olmayan bir gelişme yaşanabilir. Teknik direktör Ruben Amorim, Premier Lig'de hafta sonu oynanacak Manchester City maçında kalede Altay Bayındır'a görev vermeyi düşünüyor.

27 yaşındaki milli file bekçisi, bugüne kadar United'da fazla forma şansı bulamasa da, yeni sezonda Onana'dan eldivenleri devralmayı başardı.

Bu kapsamda United'ın yeni kalecisi Senne Lammens'in kadroda bulunmasına rağmen, Amorim'in Altay'a derbi maçta şans vermesi bekleniyor.

