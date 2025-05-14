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Spor

Dev maç öncesi gerginlik! Taraftarlar arasında kavga çıktı

Gaziantep'te bu akşam Trabzonspor ile Galatasaray oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Dev maç öncesi gerginlik! Taraftarlar arasında kavga çıktı
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Gaziantep'te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi şehir merkezinde iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı.

Gaziantep'te bugün yapılacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar yaşandı. Kent merkezinde, Trabzonspor ile Galatasaraylı taraftarlar arasında başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan olaylar, polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bazı taraftarların hafif yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

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