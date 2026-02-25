UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geliyor.
İlk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetin avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılılar adını son 16'ya yazdırmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde ise stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı.
Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan polisler, stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.