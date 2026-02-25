İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8701
  • EURO
    51,8385
  • ALTIN
    7336.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev maç öncesi olay çıktı! Taraftarlara müdahale edildi
Spor

Dev maç öncesi olay çıktı! Taraftarlara müdahale edildi

Juventus ile Galatasaray maçı öncesi stat çevresinde gerginlik yaşandı. İtalyan polisi sarı-kırmızılı taraftarlara müdahalede bulundu.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Dev maç öncesi olay çıktı! Taraftarlara müdahale edildi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçta aldığı 5-2'lik galibiyetin avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılılar adını son 16'ya yazdırmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde ise stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İtalyan polisler, stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara sert müdahalede bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.