Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt müsabakası öncesi İlkay Gündoğan şoku yaşanıyor. Tecrübeli orta saha, mücadelenin son taktik antrenmanını geçirdiği sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.
MR'ı çekilen deneyimli futbolcunun, Bodo/Glimt maçında oynayamayacağı kaydedildi.
3 HAFTA YOK
İlkay Gündoğan'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İlkay Gündoğan'ın yerine forvet arkasında Yunus Akgün'e şans vermesi bekleniyor.
Galatasaray'a sezon başında Manchester City'den transfer edilen 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıktı. Yıldız oyuncu, söz konusu maçlarda Galatasaray'a 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.