  Dev maça saatler kala Galatasaray'da beklenmedik gelişme! İlkay Gündoğan'dan kötü haber
Spor

Dev maça saatler kala Galatasaray'da beklenmedik gelişme! İlkay Gündoğan'dan kötü haber

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, son antrenmanı tamamlayamadı. Bodo/Glimt maçında oynama durumu şüpheli. İşte detaylar...

22 Ekim 2025 Çarşamba 14:30
Dev maça saatler kala Galatasaray'da beklenmedik gelişme! İlkay Gündoğan'dan kötü haber
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt müsabakası öncesi İlkay Gündoğan şoku yaşanıyor. Tecrübeli orta saha, mücadelenin son taktik antrenmanını geçirdiği sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

MR'ı çekilen deneyimli futbolcunun, Bodo/Glimt maçında oynayamayacağı kaydedildi.

3 HAFTA YOK

İlkay Gündoğan'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İlkay Gündoğan'ın yerine forvet arkasında Yunus Akgün'e şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray'a sezon başında Manchester City'den transfer edilen 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıktı. Yıldız oyuncu, söz konusu maçlarda Galatasaray'a 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

