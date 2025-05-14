İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,757
  • EURO
    43,5562
  • ALTIN
    4021.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dev maça saatler kaldı! Gaziantep Stadyumu'nda kupa coşkusu başladı
Spor

Dev maça saatler kaldı! Gaziantep Stadyumu'nda kupa coşkusu başladı

Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları stada gelmeye başladı. Taraftarların iddialı açıklamaları ve dostluk mesajları dikkat çekti.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Dev maça saatler kaldı! Gaziantep Stadyumu'nda kupa coşkusu başladı
ABONE OL

63. Ziraat Türkiye Kupası, Gaziantep'te sahibini bulacak. Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Maça saatler kala iki takımın taraftarları stada gelmeye başladı. Stat çevresinde bulunan etkinlik alanlarında vakit geçiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlar ve sloganlarla takımlarına destek verdi. Bazı taraftarlar ise iddialı açıklamalarda bulunarak kupayı kazanacaklarını söyledi. Taraftarların bazılarının dostluk mesajları ise dikkat çekti.

"KUPAYI ALIP EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Trabzonspor taraftarı Özgür Kandil, "Maça Trabzon'dan geldik. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan biz oluruz ve maçı kazanırız. Galatasaray'ın bu sefer şansı yok. Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz" dedi.

GALATASARAY VE TRABZONSPORLU AİLEDEN DOSTLUK MESAJI

Maça Trabzonspor taraftarı olan eşi ve çocukları ile gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Korkmaz, "Ortam çok güzel, dostluk ve kardeşlik var. Gördüğünüz gibi eşim ve çocuklarım Trabzonspor taraftarı. 3'e 1 gibi bir durum var. İnşallah maçı da 3-1 Galatasaray alır" derken, Trabzonspor taraftarı eşi Sedanur Korkmaz ise, "Eşim Galatasaraylı ama ben Trabzonsporluyum. Takımımı burada görmek çok güzel ve çok duygulandırıcı. Bugün de dostluk kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzünü bordo-maviye boyayan Galatasaray taraftarı Zeynep Kaya da, "Kalbim Galatasaray kazansın diyor ama Trabzon'u da seviyorum. O yüzden Trabzonspor da kazanırsa sevinirim" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.